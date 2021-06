Italien stellt bei Viertelfinal-Einzug zwei Rekorde auf: Defensiv-Bestmarke und unbesiegt seit 2018

Italiens Nationalmannschaft hat im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Österreich am Samstagabend zwei Rekorde aufgestellt. Nach 89 Minuten des Spiels waren die Italiener beim Stand von 0:0 seit insgesamt 1144 Minuten ohne Gegentor und überboten damit eine alte italienische Bestmarke von Ex-Torhüter Dino Zoff aus den Jahren 1972 bis 1974. Das davor letzte Gegentor hatte die Squadra Azzurra am 14. Oktober 2020 in der Nations League beim 1:1 gegen die Niederlande kassiert. Damals war Donny van de Beek der Torschütze für die Niederländer. Beim 2:1-Sieg gegen Österreich beendete der Stuttgarter Bundesliga-Profi Sasa Kalajdzic (114.) diese Serie.

Zudem sind die Italiener jetzt seit 31 Spielen unbesiegt, die letzte Niederlage datiert vom September 2018 mit einem 0:1 gegen Portugal in der Nations League. Im Viertelfinale am kommenden Freitag in München treffen die Italiener nun auf Portugal oder Belgien.