Italiener Bicocchi gewinnt Weltcup-Quali, Jung starker Zweiter

Leipzig. Emilio Bicocchi gewann die Qualifikation für das Weltcup-Springen am Sonntag. Auf der 11 Jahre alten Stute Evita siegte der Italiener als erster von 48 Startern mit null Springfehlern und der schnellsten Zeit (60,44 Sekunden) vor Michael Jung auf Chelsea (61,10 Sek.) und dem Niederländer Maikel van der Vleuten mit Beauville (64,91 Sek.). Nach der Quali steht fest: 18 deutsche Reiter werden am Sonntag im Weltcup-Springen starten. Von den bekannten Namen verpasste nur Marco Kutscher gestern die Quali. Insgesamt 40 Reiter kämpfen am Sonntag um Punkte für das Finale in Las Vegas.