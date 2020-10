"Wir wollen immer mehr": Itamar Stein hat mit den Giesen Grizzlys große Ziele 

Die Zwangspause ist beendet. Am Samstag startet die Volleyball-Bundesliga in die Saison. Die Giesen Grizzlys aus Hildesheim haben den Corona-Stopp genutzt und die Lücke zu den Topteams der Liga schließen können.

Daniel Koch spielt mit seinem Rugby-Team von Germania List in der ersten Bundesliga - und in der deutschen 7er-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige spielt auf der Position des Verbinders und kam schon in den deutschen Jugend-Nationalmannschaften des Rugby zum Einsatz. ©

Itamar Stein, die Volleyball-Bundesliga startet wieder …

Ja, endlich nach acht Monaten Pause wieder ein Punktspiel. Der Druck ist wieder da, dieses Gefühl, in der Halle zu sein, einen echten Wettkampf zu erleben. Training und Testspiele sind halt etwas ganz anderes.

Die Corona-Pause hat bei den Grizzlys dennoch nicht zum Stillstand geführt. Während drei Teams die 1. Bundesliga verlassen haben, das Ligamanagement nach Orientierung suchte, drehten Sie den Kader auf links.

Als die Liga unterbrochen wurde, war das für uns alle seltsam. Wir konnten trotzdem durchplanen. Alle haben schnell verstanden, dass das Virus so schnell nicht verschwinden wird. Also blieb die Frage: Wie geht es jetzt überhaupt weiter?

Und wie war Ihre Antwort?

Zunächst einmal rückte der Sport in den Hintergrund. Jeder für sich musste die Situation verstehen und eine Lösung finden. Jetzt wünsche ich mir, dass wir mit der Liga normal anfangen können. Es ist wichtig, die Saison durchzuspielen, um der Sportart Volleyball auch eine öffentliche Plattform zu geben.

Nach dem Corona-Abbruch drohte eine enorme Umwälzung der Liga. In Hildesheim haben Sie es jedoch geschafft, die Lücke zu den Topteams zu verkleinern. Wie ist das bitteschön gelungen?

Wir sind jetzt seit einigen Jahren dabei, Volleyball in Hildesheim zu integrieren und zu etablieren. Das war in den ersten beiden Jahren in der 1. Bundesliga nicht einfach. Wir haben viel versucht, hatten gute Ergebnisse. Uns fehlte aber die Konstanz. Insgesamt haben wir sehr viel gelernt in dieser Zeit. Was haben wir gut gemacht? Was können wir verbessern?

Ganz ohne Geld funktioniert eine Fehleranalyse aber auch nicht.

Unsere Sponsoren sind begeistert von Volleyball. Das hat mich in der Tat ein wenig überrascht. Ich fürchtete Einsparungen in unserem Budget. Das passierte zum Glück nicht. Und darum wollen wir trotz Corona den nächsten Schritt machen.

Und der sieht wie aus?

Geht man nach den Ergebnissen der Vorbereitung, sind wir gut dabei. Das heißt aber nicht viel für die Saison. Wir wollen gut starten und wir können auch viel erreichen. Wir haben die Fähigkeit, um stabiler zu sein – gerade in den wichtigen Momenten. In der letzten Saison habe ich gesagt: Play-offs wären schön. In diesem Jahr sind die Play-offs Pflicht. Wir wollen eine starke Rolle in der Liga spielen und nicht nur als Team gelten, das für eine Überraschung gut ist. Wir wollen nicht überraschen, sondern jedes Spiel gewinnen.