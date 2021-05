Ex-Werder-Stürmer Klasnic von Abstieg geschockt: "Jeder Spieler muss sich Gedanken machen"

Der frühere Werder-Stürmer Ivan Klasnic hat nach dem Bundesliga-Abstieg seines Ex-Klubs die Trainer Thomas Schaaf und Florian Kohfeldt in Schutz genommen und Kritik an der Mannschaft geübt. "Ich bin geschockt – immer noch. Werder Bremen in der 2. Liga – wer hätte das gedacht?", sagte Klasnic am Samstag dem Nachrichtenportal t-online.de. Der 41-Jährige bestritt 154 Bundesliga-Spiele für Bremen und holte 2004 das Double.

