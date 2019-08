Martinovic, Ebner & Jönsson: Die hungrigen Zugänge der Recken im Porträt

Jönsson kommt aus der höchsten schwedischen Spielklasse, die eher den Ruf einer Ausbildungsliga hat. Die beiden anderen Neuzugänge waren zuvor bei Erstliga-Absteigern am Ball. Das heißt, dass alle drei in Hannover den nächsten Schritt nach vorn in ihrer Sportkarriere anvisieren. Dazu gehört auch, den Platz in den jeweiligen Auswahlmannschaften zu festigen. Wir stellen die Neuen im Kurzporträt vor.

In Hannover übernimmt Ebner die Nummer 1 von „Hexer“ Martin Ziemer (jetzt Füchse Berlin). „Ich glaube, dass ich mit Urban Lesjak ein gutes Team im Tor bilde und dass die Recken besser als in der Vorsaison abschneiden. Es ist ein absoluter Traum, bei einem Verein mit so vielen Möglichkeiten zu spielen“, sagte Ebner.

Anfang 2018 gab der neue Recken-Torwart sein Debüt im italienischen Dress (29:28 gegen die Ukraine) und wurde als „Man of the match“ ausgezeichnet. Sein Können zeigte Ebner auch in der Vorsaison gegen die Recken. Er sicherte mit seinen Paraden dem früheren Arbeitgeber SG BBM Bietigheim zwei Siege. Diese vier Punkte halfen den Schwaben aber nicht, um den Abstieg zu vermeiden.

Der Rechtshänder im Rückraum hat aber auch sportlich das Zeug zur Weltkarriere: 188 Tore warf er in der abgelaufenen Saison für Lugi Lund, und die Berufung in die schwedische Auswahl zeugt von seinem Ruf als größtes Talent aus dem Land des WM-Fünften. Bei den Recken befindet sich Jönsson zunächst im Wartestand wegen einer Verletzung an der Patellasehne.

Ivan Martinovic

Die Karriere des Linkshänders im Rückraum fußt auf einem Zufall. „Ich war mit 14 Jahren in einem Handball-Camp in Kroatien“, erzählte der 21-jährige Martinovic. Geboren und aufgewachsen ist er in Wien, dorthin war seine Familie im Zuge der Balkankriege geflüchtet. Die neue Heimat zeigte aber weit weniger Interesse an dem Talent als das Herkunftsland. So schaffte Martinovic den Sprung in die kroatischen Nachwuchsteams, wurde U21-Vizeweltmeister und wertvollster Spieler des Turniers.

In der Bundesliga warf er in der Vorsaison 141 Tore für Absteiger VfL Gummersbach, 14 mehr als Kai Häfner, der zuvor bei den Recken im rechten Rückraum spielte. Mit dem Ex-Kapitän will er sich aber nicht vergleichen: „Kai ist einer der größten Superstars der Liga.“