Verdacht auf Mittelfußbruch: Wie schlimm ist die Verletzung von Recke Martinovic wirklich? 

Sein Vater holte ihn in Zagreb ab und fuhr ihn zur Familie in Wien. Donnerstag fliegt Martinovic nach Hannover zu weiteren Untersuchungen.

Wie schwer ist die Fußverletzung von Recke Ivan Martinovic wirklich? Der Kroate hatte sich am Montag beim Training in Zagreb den linken Fuß verknackst. Das plötzliche EM-Aus an seinem 22. Geburtstag traf Martinovic hart. Es wäre sein erstes Turnier im Herrenbereich gewesen.

Martinovic fehlt wohl auch den Recken

Die Recken haben diese Diagnose noch nicht bestätigt. Sie wollen noch ihre eigenen Ärzte sich ein Urteil bilden lassen. Erst dann könne man auch eine Prognose zur Ausfallzeit geben.

So oder so – Martinovic fällt wohl für die Top-Ligaspiele der Recken am 1. Februar daheim ge­gen Kiel und am 6. Fe­bru­ar in Magdeburg aus.