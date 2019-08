Transfer von Ivan Perisic zum FC Bayern vor Abschluss: Kroate absolviert Medizincheck

Der Transfer von Ivan Perisic zum FC Bayern soll nach Angaben der Bild noch am Montag perfekt gemacht werden. Der kroatische Nationalspieler absolvierte am Vormittag bereits den Medizincheck in München und bestätigte dies dem Blatt. Anschließend fuhr der 30-Jährige gemeinsam mit seinem Berater zum Vereinsgelände der Bayern an der Säbener Straße. Dem Vernehmen nach wird Perisic für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen. Dafür sollen die Bayern fünf Millionen Euro an die Italiener überweisen. Die anschließende Kaufoption könnte für weitere 20 Millionen gezogen werden.