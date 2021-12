Ex-Schalker Ivan Rakitic trifft bei Sevilla-Sieg gegen Atlético Madrid - FC Barcelona vermeidet Rückschlag

In Spaniens La Liga hat der FC Sevilla das Spitzenspiel gegen Atlético Madrid mit 2:1 gewonnen. Die Treffer für die Andalusier erzielten der frühere Schalker Bundesliga-Profi Ivan Rakitic (7.) und Lucas Ocampos (88.). Für die Hauptstädter hatte Felipe zwischenzeitlich ausgeglichen (33.). Sevilla bleibt damit in der Tabelle Zweiter mit zumindest vorübergehend fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid. Atlético fiel vorerst auf den fünften Platz zurück.

Zuvor hatte der FC Barcelona einen weiteren Rückschlag vermieden. Dank eines Treffers von Nico Gonzalez in 85. Minute gewann der Renommierklub am Samstag sein Heimspiel gegen den Tabellen-16. FC Elche mit 3:2 (2:0). Die Hausherren hatten durch Ferran Jutgla (16. Minute) und Gavi (19.) scheinbar sicher mit 2:0 geführt. Doch Elche kam mit einen Doppelschlag durch Treffer von Tete Morente (62.) und Pere Milla (63.) zum Ausgleich. Durch den siebten Saisonsieg in der spanischen Meisterschaft verbesserte sich Barça auf den siebten Platz.