Barcelona-Star Ivan Rakitic klagt über Reservisten-Rolle: "Sie haben mir den Ball weggenommen"

Rakitic: "Ich bin in meiner Bestform"

Sich selbst zählt Rakitic mit seinen 31 Jahren aber noch längst nicht zum alten Eisen. "Ich verstehe und respektiere die Entscheidungen des Trainers, des Klubs, oder wer auch immer sie trifft. Aber ich habe in den fünf Jahren, in denen ich in Barcelona bin, viel gegeben und will meine Zeit hier weiterhin genießen. Ich bin 31 Jahre alt und noch nicht 38, ich bin in meiner Bestform", so der Kroate.