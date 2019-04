Ex-Profi Ivica Olic träumt von Trainer-Job in der Bundesliga - Rückkehr zum HSV?

Der frühere Bayern- und HSV-Profi Ivica Olic will Trainer in der Fußball-Bundesliga werden. „Klar! Als kleiner Junge will man Bundesligaspieler werden und als Ex-Bundesligaspieler natürlich Bundesligatrainer“, sagte er in einem Interview der Internetportale Spox und Goal. Der aktuelle Co-Trainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Kroatien ergänzte: „Aber das ist leider noch schwieriger, als Spieler zu werden. Es gibt hunderte Bundesligaspieler, aber nur 18 Trainerposten. Um einen Job zu bekommen, braucht man besondere Fähigkeiten als Trainer.“