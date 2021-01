Perfekt! Ehemaliges BVB-Talent Jacob Bruun Larsen wechselt von der TSG Hoffenheim zum RSC Anderlecht

Der bei Borussia Dortmund als einst Top-Talent geltende Jacob Bruun Larsen verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt auf Leihbasis zum RSC Anderlecht. Wie die Kraichgauer am Samstagmittag bestätigten, schließt sich der Däne dem belgischen Traditionsklub bis zum Ende der Saison an. Für Bruun Larsen ist der Transfer der Versuch eines Neuanfangs, da er in Hoffenheim in dieser Saison kaum eine Rolle spielte. Der 22-Jährige kam zu lediglich zwei Bundesliga-Einsätzen. Allerdings war er zwischenzeitlich auch durch eine Corona-Infektion außer Gefecht gesetzt.

