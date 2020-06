Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Roman Bürki: Sebastian Kehl spricht über BVB-Personalplanung

Borussia Dortmund kann im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf die Weichen in Richtung Champions League stellen. Mit einem Sieg würde sich der BVB für den Europapokal qualifizieren - und könnte seine Personalplanungen somit weiter vorantreiben. Vor der Partie gab Sebastian Kehl, Leiter Lizenzspielerabteilung bei Borussia Dortmund, ein Update über den aktuellen Stand.

Allen voran über Jadon Sancho wird seit Wochen diskutiert und spekuliert. Mit einem Besuch eines Star-Friseurs sorgte er zuletzt für Aufsehen abseits des Platzes. "Wir hatten ein paar Themen mit ihm, die sind aber geklärt. Er bringt sich ein und das ist wichtig", sagte Kehl bei Sky. Dennoch gibt es wieder vermehrt Gerüchte über eine Rückkehr des Stars nach England. Manchester United und der FC Liverpool werden immer wieder als Klubs gehandelt, die ihn haben wollen. Kehl wiegelte am Samstag erneut ab. "Es gibt keinen neuen Stand bei Jadon. Ich glaube nicht an die Gerüchte um Liverpool", so Kehl.

Bürki kurz vor Vertragsverlängerung

Klarer ist die Situation in jedem Fall bei Torhüter Roman Bürki. Der Schweizer will beim BVB bleiben, der Klub will mit ihm verlängern. "Wir befinden uns in guten Gesprächen“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker und den Ruhr Nachrichten. Dem Vernehmen nach soll der 2021 auslaufende Vertrag mit dem 29 Jahre alten Stammtorhüter mindestens um zwei Jahre verlängert werden. Noch ist aber nicht unterschrieben, sagte Kehl: "Der Fokus liegt auf dem Sportlichen. Das war auch Romans Wunsch. Es wird aber keine großen Überraschungen geben."

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©