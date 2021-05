Sancho-Zukunft beim BVB ungewiss: "Bin sehr glücklich hier" – ManUnited will wohl hohe Ablöse bieten

Sein Leistungsloch ist endgültig vorrüber: Am Samstagnachmittag wurde Jadon Sancho für Borussia Dortmund beim 3:2 (1:0) über RB Leipzig kurz vor Schluss (87.) zum Matchwinner – und könnte dem BVB so viele Millionen Euro in die Kassen gespült haben. Ohne Sanchos Treffer wäre die Mannschaft von Trainer Edin Terzic in der Bundesliga-Tabelle nicht an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz vier gezogen. So stehen nun aber die Chancen auf die Champions League plötzlich so gut wie lange nicht – und auch die Chancen auf einen Sancho-Verbleib?

Anzeige