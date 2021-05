Sancho hadert mit verpasster Riesen-Chance im Pokalfinale – Watzke "wäre fast wahnsinnig geworden"

Ende gut, alles gut - das galt beim Finalsieg im DFB-Pokal von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig (4:1) in besonderem Maße für Jadon Sancho. Der junge Engländer hatte mit zwei Toren in der ersten Halbzeit nämlich nicht nur maßgeblichen Anteil am fünften Pokalerfolg der Dortmunder Vereinsgeschichte - er vergab kurz vor dem Ende auch eine Riesenchance zur Vorentscheidung, die kurz darauf seinem kongenialen Offensivpartner Erling Braut Haaland gelang.

