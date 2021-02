"Weltspitze!" Dietmar Hamann adelt BVB-Star Jadon Sancho und erwartet harten Transfer-Poker

Bis zum Jahreswechsel wollte bei Jadon Sancho nicht viel zusammenlaufen. Null Tore und vier Vorlage hatte der englische Nationalspieler von Borussia Dortmund in den ersten 13 Bundesliga -Spielen der Saison zu Stande gebracht. In der vergangenen Saison noch für jeweils 17 Treffer und 17 Assists gefeiert, war der 20-Jährige nur noch ein Schatten seiner selbst. "Natürlich sprechen wir auch mit ihm, aber Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden", hatte Sportdirektor Michael Zorc noch im November2020 erklärt und dabei ein wenig ratlos geklungen .

War dem BVB ein möglicher Mega-Deal durch die Lappen gegangen? Schließlich hatte Manchester United im vergangenen Sommer großes Interesse. Doch die Dortmunder lehnten dankbar ab, wollten mindestens noch eine weitere Saison Spaß an ihrem Offensiv-Juwel haben. Ein Schachzug, den mancher Beobachter nach dem schwachen Saisonstart Sanchos schon als Fehlschlag bezeichnete. Doch: Seit der Kalender 2021 anzeigt, ist Sancho wie verwandelt. Am Samstag gegen Arminia Bielefeld präsentierte er sich einmal mehr in alter Form - vielleicht sogar noch eine Spur besser, da er sich auch immer mehr in die Abwehrarbeit einbringt.