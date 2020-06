Wechselt Jadon Sancho vom BVB zum FC Liverpool? Jürgen Klopp: "Rot würde ihm stehen"

Jadon Sancho ist einer der umworbensten jungen Spieler in ganz Europa. Der Rechtsaußen ist bei Borussia Dortmund schon mit 20 Jahren absoluter Leistungsträger und Top-Star. Und seine fantastische Bundesliga-Saison mit bisher 17 Toren und 17 Vorlagen weckt Begehrlichkeiten bei Europas Top-Klubs . Ein potentieller Abnehmer für den englischen Nationalspieler, der immer wieder gehandelt wird: Der neue englische Meister FC Liverpool . Und Trainer Jürgen Klopp hat nun in einem Interview bei Bild Live gestanden, dass er ihn sich gut im Liverpool-Trikot vorstellen könnte: "Rot würde Sancho stehen", so Klopp.

Grundsätzlich schloss Klopp eine Verpflichtung des Youngsters nicht aus. Allerdings noch nicht in diesem Sommer: "Ich glaube nicht, dass so ein Transfer über die Bühne gehen wird. Es ist eine unsichere Zeit", sagte Klopp in Anspielung auf die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. "Wenn Sancho in diesem Sommer nach Liverpool wechseln würde, wäre ich der Überraschteste." Zudem sei er mit der aktuellen Liverpool-Mannschaft sehr zufrieden: "Die Mannschaft ist heiß, gierig, sie braucht keinen Umbruch. Die große Herausforderung wird sein, dass wir den Stamm der Mannschaft halten."