"ESPN": Trotz BVB-Machtwort – Manchester United arbeitet weiter auf Sancho-Transfer hin

Bleibt Jadon Sancho bei Borussia Dortmund? Oder wechselt er nach drei Jahren beim BVB zurück in die englische Premier League? Auf diese Frage hatte Sportdirektor Michael Zorc am Montag eine klare Antwort gefunden. "Er wird nächste Saison beim BVB spielen. Diese Entscheidung ist definitiv", sagte der 57-Jährige am ersten Tag des Trainingslagers im schweizerischen Bad Ragaz. Einem Transfer zu Manchester United, der sich zuletzt angebahnt hatte, wurde vom BVB eine klare Absage erteilt.