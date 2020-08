Netzreaktionen zum Wechsel-Verbot für BVB-Star Sancho: ManUnited-Fans glauben weiter an Transfer 

Schluss, aus, vorbei. Das Wechsel-Wirrwarr um BVB-Star Jadon Sancho ist beendet - zumindest wenn man den Worten von BVB-Sportdirektor Michael Zorc Glauben schenkt. Wie er am Rande der ersten Trainingseinheit in Bad Ragaz bestätigte, wird Jadon Sancho in der kommenden Saison für den Vizemeister spielen. Der zuletzt heiß diskutierte Transfer des Offensivmanns zu Manchester United ist damit geplatzt. "Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen", so Zorc.