BVB-Star Jadon Sancho verrät Plan mit Dortmund und gesteht: "Ich liebe Pep immer noch"

Das klingt wie eine echte Liebeserklärung. Auch nach seinem Wechsel von Manchester City zu Borussia Dortmund ist Jadon Sancho noch immer ein großer Fan von ManCity-Trainer Pep Guardiola. Das verriet der 19 Jahre alte Shootingstar in einem Interview mit der Website SoccerBible. "Ich liebe Pep immer noch, ich liebe immer noch alle im Klub, weil sie mich aus Watford verpflichtet haben und mir geholfen haben, mich zu dem zu entwickeln, der ich heute bin", sagte Sancho, der 2015 für die Ablöse von 172.000 Euro in die Jugendakademie nach Manchester wechselte, wo er zwei Jahre verbrachte.

Jadon Sancho: Wechsel zum BVB war die richtige Entscheidung

Sancho absolvierte seit seinem BVB-Transfer im Sommer 2017 46 Bundesliga-Spiele für den BVB (darunter alle 34 der vergangenen Saison), erzielte 13 Treffer und bereitete weitere 21 vor. Ein Spitzenwert, der den zum BVB-Topspieler gereiften Sancho Ende 2018 sogar zum Nationalspieler Englands (seitdem insgesamt sechs Länderspiele) aufstiegen ließ. Der junge Brite blickt zurück: "Als ich City verlassen habe, gab es eine Menge Leute, die an mir zweifelten. Sie sagten: 'Oh, du hättest Pep Guardiola nicht verlassen sollen'", so Sancho. "Aber ich dachte nur, dass es das Beste für mich war."

Und das war es schließlich auch: Unter BVB-Trainer Lucien Favre war Sancho in der vergangenen Saison ein fester Bestandteil des Vizemeisters. In der kommenden Saison gehe es nun darum, das Niveau aufrechtzuerhalten, so Sancho, der seine Kritiker schon die Messer wetzen sieht. "Die Leute warten nur darauf, dass ich nachlasse, damit sie sagen können, dass ich ein One-Hit-Wonder bin. Und genau das will der Teenager nämlich nicht sein. So verriet er im Interview seinen Plan mit dem BVB: "Ich muss einfach am Ball bleiben und hoffen, dass ich von Verletzungen verschont bleibe. Ich muss weiter schuften und dem Team helfen. Das ist die Hauptsache."