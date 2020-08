Pro und Contra zum Wechsel-Verbot für Jadon Sancho: Ereilt den BVB jetzt der nächste Transfer-Zoff?

Pro: Dortmund hat nicht aus der Geschichte gelernt - es wird Streit geben!

von SPORTBUZZER-Redakteur Roman Gerth

Einen Fehler einmal zu machen, wird zu allermeist akzeptiert. Beim zweiten Mal sinkt die Toleranz gegen Null. Dass Borussia Dortmund nach den Erfahrungen mit Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang das Spiel mit dem Feuer bei Jadon Sancho nun auch im dritten Fall nicht scheut, belegt: man hat bei den Schwarz-Gelben nicht aus der Geschichte gelernt. Der hochtalentierte Flügelstürmer wird in der kommenden Saison weiter das BVB-Trikot überstreifen. Sportchef Michael Zorc hat am Montag ein Machtwort gesprochen - die Entscheidung sei "definitiv". Doch allein: die Ausgangslage bei Sancho erinnert auffällig an Dembélé und Aubameyang.