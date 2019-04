Derby-Ärger um Sancho: BVB-Star nach Tor gegen Schalke von Feuerzeug getroffen

Was für ein Derby-Treffer! Nach 15 Minuten köpft Mario Götze Borussia Dortmund nach einem wunderbaren Zuspiel von Jadon Sancho im Revierderby gegen Schalke 04 (hier im SPORT BUZZER-Liveticker verfolgen) in Führung - ausgerechnet vor dem Schalker Fanblock im Dortmunder Signal Iduna Park. Da war Ärger programmiert - zumal die Dortmunder Spieler über Götzes Treffer unmittelbar vor den S04-Anhängern jubelten. Die waren natürlich nicht begeistert - was dann aber passierte, geht gar nicht!

Denn aus dem Schalker Fanblock flog ein Gegenstand in Richtung BVB-Spieler. Sancho wurde am Auge getroffen. TV-Bilder zeigten, dass es sich bei dem Gegenstand offenbar um ein Feuerzeug handelte. Der junge Engländer musste im Anschluss an die Szene länger an der Seitenlinie behandelt werden, konnte aber weiterspielen.