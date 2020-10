"Independent": FC Bayern und Liverpool steigen in Sancho-Poker ein – ManUtd nicht mehr Top-Kandidat?

Jadon Sancho bleibt bei Borussia Dortmund – die Bosse von haben Wort gehalten, nachdem Manchester United kurz vor dem am Montag erfolgten Transfer-Schluss nochmal beim BVB angeklopft hatten. Sportdirektor Michael Zorc blieb jedoch beharrlich, ließ den Engländer nicht ziehen. Der Lohn: die Fans und Verantwortlichen der Borussia dürfen sich auf eine weitere Saison des Ausnahme-Rechtsaußen in der Liga freuen.

Was im Anschluss passiert, ist noch offen – allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass Sancho den BVB im kommenden Sommer wirklich verlässt. Die seriöse britische Zeitung The Independent will nun erfahren haben, dass 2021 nicht mehr Manchester United in der Pole Position um die Verpflichtung des 20-Jährigen sei – sondern der englische Meister FC Liverpool sowie BVB-Konkurrent FC Bayern München. Das hat die Zeitung aus dem Umfeld des Spieler erfahren.

Beide Vereine spielten auch aus finanziellen Gründen in diesem Sommer keine Rolle im Kampf um Sancho. Die Reds waren nach großen Investitionen in den vergangenen Jahren nicht in der Lage, die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro zu stemmen. Ebenso ging es den Bayern. Der Triple-Sieger kaufte neben ManCity-Star Leroy Sané vor allem neue Spieler für die Breite des Kaders - allein vier Transfers (Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Douglas Costa) wurden in den letzten Transfer-Tagen verkündet. Costa wurde für eine Saison von Juventus ausgeliehen – er könnte in diesem Jahr als "Statthalter" für einen weiteren großen Star auf den Flügeln fungieren - vielleicht für Sancho.