Nach Transfer-Veto des BVB: Manchester United mauert bei Nachfragen zu Jadon Sancho

Trainer Ole Gunnar Solskjaer von Manchester United hat den angekündigten Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund nicht kommentieren wollen. "Ich kann mich nicht über Spieler anderer Mannschaften äußern, das wissen Sie, das mache ich nie", sagte Solskjaer am Montagabend in Köln nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa League. Wie der Sender ESPN mit Verweis auf nicht näher genannte Quellen berichtet, soll der Premier-League-Klub weiterhin fest entschlossen sein, den 20 Jahre alten englischen Nationalspieler trotz des Transfer-Vetos des BVB doch noch in diesem Sommer zu verpflichten.