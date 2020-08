Bericht: Jadon Sancho erhält bei BVB-Verbleib Gehaltserhöhung in Millionen-Höhe

Das Ultimatum des BVB an ManUnited läuft am Montag aus. Gibt es bis dahin kein Angebot, das die Dortmunder Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc zufrieden stellt, wird Sancho auch in der kommenden Saison für die Schwarz-Gelben spielen. Sportlich wäre das zweifellos ein Gewinn: bisher schoss der gebürtige Londoner in 99 Spielen für die Dortmunder 34 Tore, bereitete 43 weitere Treffer vor.