Jadon Sancho: Führungs-Ansage nach BVB-Testspielsieg - Lucien Favre mit Sonderlob für Jude Bellingham

Überzeugender ging es kaum: Borussia Dortmund hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in dominanter Manier gewonnen. Vor 1.250 Zuschauern setzte sich der BVB in Altach mit 6:0 (3:0) durch. Für den locker herausgespielten Sieg sorgten die Torschützen Giovanni Reyna (13. Minute), Erling Haaland (36./Foulelfmeter/45.+2), Thorgan Hazard (75./Foulelfmeter), Emre Can (86.) und Julian Brandt (90.). Superstar Jadon Sancho, der laut Sportdirektor Michael Zorc "definitiv" in Dortmund bleiben wird, spielte wie die beiden Neuzugänge Thomas Meunier und Jude Bellingham eine Halbzeit. Trainer Lucien Favre wechselte sein Team in der Pause komplett aus. Vor allem Sancho hatte sichtlich Freude am Spiel: "Ich mag es, mit diesem besonderen Haufen zu spielen", sagte der 20-Jährige nach dem Testspielsieg.