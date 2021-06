Rio Ferdinand kritisiert Nicht-Berücksichtigung von Jadon Sancho bei England-Remis: "Was hat er getan?"

Während zahlreiche andere Bundesliga-Stars bei dieser Europameisterschaft glänzen, haben es die beiden Legionäre im Kader von England schwer. Jude Bellingham kam bisher lediglich zu einem Kurzeinsatz gegen Kroatien (1:0), sein BVB-Kollege Jadon Sancho spielte in den Planungen von Nationaltrainer Gareth Southgate bisher gar keine Rolle. Beim enttäuschenden 0:0 gegen Schottland schmorte der 21-Jährige über die komplette Spieldauer auf der Bank - obwohl die "Three Lions" gegen tief stehende Gegner einen Spieler seiner Qualität dringend benötigt hätten.

Southgate sieht sich nach dem mageren Remis nun mit heftiger Kritik konfrontiert - auch wegen seiner sehr konservativen taktischen Grundordnung und wenig Mut bei Auswechslungen. Die wiederholte Nicht-Berücksichtigung von Sancho, der gegen die Kroaten gar nur auf der Tribüne saß , stößt einigen Experten ebenso wie die Gesamt-Performance sauer auf. "Sancho? Was hat er getan?", fragte Ex-England-Verteidiger Rio Ferdinand bei Five und ergänzte: "Er muss hinter den Kulissen irgendetwas gemacht haben." Ähnlich hatte sich am Abend auch ZDF-Experte Christoph Kramer geäußert. Im Netz wurde Southgate von einigen Usern unterdessen etwas polemisch vorgeworfen, er schaue wahrscheinlich einfach keine Bundesliga-Spiele.

Ferdinand fordert Sancho & Co: "Sehen wie das steife alte England aus"

Der Dortmunder habe schließlich "in den vergangenen drei Jahren die zweitmeisten Torbeteiligungen in dieser englischen Mannschaft" gesammelt, so Ferdinand weiter. "Ich kann es einfach nicht verstehen. Er hat es im ersten Spiel nicht auf die Bank geschafft, er konnte sich auch im zweiten Spiel nicht beweisen und jetzt hast du dieses Talent da rumsitzen und auf dem Platz ein Team, das sich zurückzieht und wartet, besiegt zu werden." Ferdinand sieht nun Trainer Southgate in der Pflicht: "Lass' diese Jungs einfach von der Kette, denn wir sehen gerade wie das steife alte England aus."