Kein Platz für Jadon Sancho: Ex-BVB-Star nicht im Kader der englischen Nationalmannschaft

Seit seinem 85 Millionen Euro teuren Wechsel von Borussia Dortmund hat der Flügelstürmer bei den "Red Devils" noch gar keine Rolle gespielt. In zwölf Pflichtspielen blieb der einstige Top-Scorer des BVB noch gänzlich ohne Torbeteiligung und stand nur sechsmal in der Startelf. Zuletzt kam er in der Liga zweimal gar nicht zum Einsatz.

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar sieht es für die Engländer gut aus. Nach acht Spieltagen steht der Vize-Europameister an der Tabellenspitze mit 20 Punkten auf dem Konto. Folgen kann ihnen in der Gruppe I nur Polen, die mit 17 Punkten auf dem zweiten Platz stehen. Bisher noch ungeschlagen und mit dem besseren Torverhältnis könnten die "Three Lions" die Qualifikation für die Endrunde bereits nach dem kommenden Spieltag fix machen.