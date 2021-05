BVB-Sportchef Zorc bestätigt "Gentleman's Agreement" mit Sancho und nennt Unterschied zu Haaland

Mit Jadon Sancho und Erling Haaland kann Borussia Dortmund gleich zwei Supertalente sein Eigen nennen. Doch wie lange gilt das noch? Sowohl der Engländer als auch der Norweger sind international heiß begehrt. Top-Vorlagengeber Sancho steht bei diversen Klubs der Premier League hoch im Kurs, während Haaland mit nahezu allen Spitzenklubs in Verbindung gebracht wird. Am Samstag äußerte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der ARD über die Zukunft seiner beiden Juwelen.

Anzeige