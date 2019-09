FIFA 20: BVB-Star Jadon Sancho legt im Streit um Rating-Wert nach - "Kann nicht genug sein"

Es war einer der Aufreger der Länderspiel-Pause der Bundesliga : Während des Aufenthalts von Jadon Sancho bei der englischen Nationalmannschaft veröffentlichte FIFA-20-Entwickler EA Sports die neuen Rating-Bewertungen aller in der Fußball-Simulation enthaltenen Fußballer - und der BVB-Star zeigte sich alles andere als glücklich über seine 84er-Wertung . Doch nicht etwa das Gesamt-Rating störte das England-Juwel, Sancho echauffierte sich vor allem über sein Pass-Attribut. EA Sports vergab für den Dortmunder in dieser Kategorie "nur" 77 von 100 möglichen Punkten. Jetzt hat Sancho im FIFA-20-Zoff nachgelegt.

BVB-Star Jadon Sancho stichelt erneut gegen FIFA-20-Macher

Selbst der BVB mischt nun im Sancho-Streit mit FIFA 20 mit: Am Sonntagmittag änderten die Dortmunder erst via Twitter die Rating-Bewertung ihres Stars per Photoshop-Montage, dann veröffentlichen sie eine Statistik: Seit Datenerfassung 1992/93 habe noch nie ein Dortmunder nach den ersten vier Bundesliga-Spieltagen so viele Assists auf dem Konto gehabt wie Jadon Sancho - nämlich fünf.