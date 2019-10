Bericht: BVB-Star Jadon Sancho muss nach Suspendierung hohe Geldstrafe zahlen

Der BVB greift im Fall Jadon Sancho offenbar hart durch: Erst wird der Star von Borussia Dortmund von Trainer Lucien Favre für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach suspendiert , weil er verspätet aus der Länderspiel-Pause zurückgekehrt war - und jetzt muss der englische Nationalspieler laut eines Berichts der Bild für seinen Fehltritt auch noch eine saftige Geldstrafe zahlen. 100.000 Euro soll der Großverdiener (Gehalt: rund sechs Millionen Euro jährlich) an den BVB zahlen

BVB-Härte: Sancho muss Geldstrafe zahlen und Straftraining absolvieren

Und nicht nur das: Wie die Zeitung berichtet, musste Sancho am Samstagmorgen, dem Tag des Gladbach-Spiels, ein Straftraining in strömendem Regen in Dortmund absolvieren - und dabei knapp eine Stunde lang Runden um den Trainingsplatz drehen.