Mit Sancho, Bellingham und Alexander-Arnold: England gibt finalen EM-Kader bekannt

Die englische Nationalmannschaft geht mit zwei Bundesliga-Legionären in die EM-Endrunde. Im finalen, 26 Mann starken Aufgebot von Trainer Gareth Southgate stehen auch Jadon Sancho und Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Letzterer ist mit 18 Jahren der jüngste Spieler im hochkarätigen Kader des Mitfavoriten, in dem etwas überraschend auch Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool steht - der zunächst als prominentestes "Streich-Opfer" Southgates galt.

Letztlich vertraut der Coach der Three Lions aber doch auf den 22-Jährigen, der neben Champions-League-Sieger Reece James (FC Chelsea), Kyle Walker von Manchester City und Kieran Tripper (Atlético Madrid) einer von gleich vier Spielern ist, die auf der rechten Abwehrseite beheimatet sind. Aus dem vormaligen 33-Mann-Kader, den Southgate in der vergangenen Woche nominiert hatte , fallen neben Mason Greenwood von Manchester United (der verletzungsbedingt absagen musste) außerdem der vierte Torwart Aaron Ramsdale (Sheffield United), Jesse Lingard (West Ham United), Ben Godfrey (FC Everton), Ollie Watkins (Aston Villa), James Ward-Prowse (FC Southampton) und Ben White (Brighton & Hove Albion) heraus - keine Überraschungen.

Vor dem Turnierbeginn (die EM startet für England am 13. Juni mit einem Spiel gegen Tschechien in Wembley) spielen die Three Lions noch am Mittwoch gegen Österreich sowie am Sonntag gegen Rumänien - beide Spiele finden in Middlesbrough statt. Die sechs aussortierten Profis bleiben für die restliche Vorbereitung beim Team.