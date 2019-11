England-Trainer Southgate erklärt: Darum schwächelt BVB-Profi Sancho aktuell

Es ist alles halb so wild! Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate versucht vor dem Länderspiel in der EM-Qualifikation der Engländer gegen Montenegro den Wind aus der Diskussion um Shootingstar Jadon Sancho zu nehmen. Der Profi von Borussia Dortmund stand zuletzt in der Kritik, fiel nur noch mit schwachen Leistungen auf.