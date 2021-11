Ex-BVB-Star mit wenig Spielzeit bei ManUnited: Läuft Jadon Sancho künftig als Rechtsverteidiger auf?

Läuft Jadon Sancho bei Manchester United bald auf ungewohnter Position auf? Einem Bericht von The Athletic zufolge, soll das Trainerteam des angeschlagenen englischen Rekordmeisters darüber nachdenken, den 21 Jahre alten ehemaligen BVB-Star künftig als Rechtsverteidiger einzusetzen. Demnach hätten Ole Gunnar Solskjaer und seine Assistenten Sancho im Training bereits in der Verteidigung ausprobiert. Der Positionswechsel könnte dem Neuzugang, der für 85 Millionen Euro Ablöse von Dortmund nach Manchester wechselte, so zu mehr Spielzeit verhelfen.

Seit seinem Wechsel läuft es für Sancho bei den Red Devils nämlich noch nicht rund. Nicht ein einziges Tor oder eine Vorlage konnte er in bisher 13 Pflichtspielen beisteuern. Jüngst nominierte ihn Englands Nationaltrainer Gareth Southgate deswegen auch nicht für die Nationalmannschaft. Und mehr Einsätze sind für den Vize-Europameister bei United kaum in Sicht: In Solkskjaers 3-4-1-2-System ist schlicht kein Platz für Flügelspieler. In der Doppelspitze haben Cristiano Ronaldo und Youngster Mason Greenwood die Nase vorn.