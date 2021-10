Premier League Inside: Wie Cristiano Ronaldo bei Manchester United zum Problem für Jadon Sancho wird

Am Ende huldigte das Old Trafford dem Königstransfer des Sommers. Cristiano Ronaldo schoss Manchester United in der Champions League mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen den FC Villarreal und versah eine über weite Strecken schwache Partie des englischen Rekordmeisters mit einem euphorischen Abschluss. “Viva Ronaldo!”, sangen die Menschen im Stadion noch lange nach dem Abpfiff und auf dem Weg nach Hause. Anzeige

Jadon Sancho stand nicht mehr auf dem Platz, als Ronaldo die Partie gewann. Er war in der 75. Minute ausgewechselt worden, nach einem Auftritt, bei dem sich Sanchos Eingewöhnungsschwierigkeiten nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund fortgesetzt hatten. Eigentlich sollte doch er, der englische Nationalspieler, Manchester Uniteds Königstransfer des Sommers sein nach seiner Rückkehr in sein Heimatland für 85 Millionen Euro. Aktuell allerdings ist Sancho nur eine Randnotiz bei United. Das hat auch mit Ronaldo zu tun. Denn durch dessen Ankunft am letzten Tag der Wechselphase haben sich die Puzzleteile in der Offensive neu sortiert.

Ronaldo hat sich im 4-2-3-1 von Trainer Ole Gunnar Solskjaer umgehend den Platz als einzige Spitze zu eigen gemacht. Der dort eigentlich operierende Mason Greenwood spielt deshalb auf dem rechten Flügel. Dort war eigentlich Sancho vorgesehen. Der Ex-Dortmunder kommt im Moment auf der linken Seite zum Einsatz – oder gar nicht, wie zuletzt bei der Liga-Niederlage gegen Aston Villa, weil auch Paul Pogba links spielen kann. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gestand gerade, dass er seelische Schmerzen beim Anblick Sanchos auf der Ersatzbank empfinde.