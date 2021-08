"Unheimliche Stunden": So reagieren Sancho, Rashford und Co. auf die Rückkehr von Ronaldo zu Manchester United

Auch wenn letzte Details wie persönliche Vertragsbedingungen sowie das Visum und der obligatorische Medizincheck noch zu klären sind, gibt es an dem spektakulären Comeback von Ronaldo keine Zweifel mehr. Glückwünsche gibt es deshalb auch von Leichtathletik-Legende Usain Bolt. " Es ist nur richtig ", schrieb der Sprint-Star auf Instagram und versah den Post mit einem gemeinsamen Bild. In seiner ersten Zeit von 2003 bis 2009 bei United stieg Ronaldo zur globalen Fußball-Ikone auf, nun soll er den Klub zu alter Größe führen. Ex-Mitspieler Rio Ferdinand (von 2003-2009 zusammen mit Ronaldo bei ManUnited) scheint davon überzeugt zu sein. Auf Twitter teilte der ehemalige Verteidiger mit Blick auf den Ronaldo-Transfer ein Video, in dem er mit Sonnenbrille und breit grinsend zu sehen ist. Der bislang letzte englische Meistertitel von Manchester liegt aber bereits acht Jahre zurück.

Solskjaer: Ronaldo "ist der größte Spieler aller Zeiten"

Und auch Ronaldo selbst ließ zuletzt bei Juventus Turin den Glanz früherer Tage etwas vermissen. "Er ist der größte Spieler aller Zeiten, definitiv", bekundete dennoch United-Coach Ole Gunnar Solskjaer, der in seiner aktiven Zeit noch an der Seite von Ronaldo spielte. "Ich habe mein Herz und meine Seele für Juventus gegeben und werde die Stadt Turin bis an das Ende meiner Tage immer lieben", schrieb der Europameister von 2016 am Freitagabend in einer emotionalen Botschaft auf Instagram.