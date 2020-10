Verstoß gegen Corona-Regeln: BVB-Star Jadon Sancho feiert Party in England mit Teamkollegen

Jadon Sancho und seinen Nationalmannschafts-Kollegen Tammy Abraham und Ben Chilwell droht Ärger. Die Auswahlspieler feierten am Samstagabend in London eine Geburtstagsparty im Haus von Chelsea-Angreifer Abraham - das ist auf auf Bildern der englischen Zeitung The Sun zu sehen. Insgesamt waren neben dem Star von Borussia Dortmund wohl 20 Personen mit dabei. Die Abstandsregeln seien nicht eingehalten worden. In England dürfen sich nur maximal sechs Leute aus verschiedenen Haushalten treffen.