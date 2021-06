Bericht: Sancho-Transfer rückt näher – Offizielle Gespräche zwischen dem BVB und Manchester United

Dass BVB-Star Jadon Sancho ins Visier von Manchester United geraten ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun soll jedoch neue Bewegung in die Verhandlungen um den Dortmunder Außenspieler gekommen sein. Einem Bericht von Sport1 zufolge wurden die Gespräche bezüglich eines etwaigen Sancho-Transfers zum Premier-League-Klub in den vergangenen Tagen offiziell aufgenommen. Ein erstes Angebot ist demnach zwar noch nicht bei den Westfalen eingegangen. Die ursprüngliche Ablöseforderung des BVB soll jedoch von 120 auf 90 Millionen Euro reduziert worden sein. Wie die Bild zuletzt berichtete, wolle United die Verpflichtung des Rechtsaußen noch vor der Europameisterschaft, die am 11. Juni beginnt, perfekt machen.

