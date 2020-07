Bei Transfer von Jadon Sancho: BVB hat angeblich Jonathan Ikoné und Jeremie Boga im Visier

Borussia Dortmund bereitet sich offenbar auf den möglichen Abgang von Jadon Sancho vor. Für den Fall, dass der englische Nationalspieler den deutschen Vizemeister in diesem Sommer verlassen sollte, hat der BVB nach Angaben der Bild zwei potenzielle Nachfolger im Visier: Jonathan Ikoné und Jeremie Boga. Ikoné, den zuvor bereits die englische Times bei den Dortmundern ins Spiel gebracht hatte, steht noch bis 2023 beim OSC Lille unter Vertrag und hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 36 Millionen Euro. Boga, der auch schon von der Gazzetta dello Sport als etwaiger BVB-Zugang gehandelt worden war, ist noch bis 2022 an Serie-A-Klub US Sassuolo gebunden. Sein Marktwert wird auf 16 Millionen taxiert.

Insgesamt verfolgen die Dortmunder den Poker um Sancho allerdings gelassen. "Wir erwarten Jadon zum Trainingsauftakt am Donnerstag zurück in Dortmund", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker und geht von einem regulären Dienstantritt des Flügelstürmers aus. Allerdings dürfte Manchester United sein Werben um Sancho zeitnah intensivieren. Am Sonntag hatte Englands Rekordmeister das Ticket für die Champions League gelöst und seine Finanzsituation damit weiter verbessert. Angeblich fordert die Borussia für ihren Star eine Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro und will bis zum Start des Trainingslagers in Bad Ragaz/Schweiz am 10. August endgültige Klarheit darüber, ob sie weiter mit Sancho planen kann.

Hummels, Haaland und Bellingham: Das sind die Rekordtransfers des BVB Mats Hummels, Erling Haaland und Jude Bellingham (v.l.) gehören zu den teuersten Transfers in der BVB-Geschichte. Wie viel Geld die Dortmunder für sie ausgaben, erfahrt ihr in unserer Galerie. ©