Vertragsverlängerung von Jadon Sancho beim BVB: Darum gab es keine Ad-hoc-Mitteilung

Michael Zorc überraschte am Montag alle Experten und Fans von Borussia Dortmund. Nicht, weil Jadon Sancho am Montag mit im Flugzeug ins BVB-Trainingslager nach Bad Ragaz saß. Sondern, weil Zorc am Nachmittag verkündete, der BVB hätte schon im vergangenen Jahr mit Sancho den Vertrag verlängert. "Wir haben bereits im letzten Sommer das Gehalt an die Leistungsentwicklung von Jadon angepasst. In dem Zusammenhang haben wir den Vertrag bis 2023 verlängert", erklärte Zorc.