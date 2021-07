Jadon Sancho erklärt Transfer: Darum gehe ich vom BVB zu Manchester United - "Hier gehöre ich hin"

Jadon Sancho lächelt in die Kamera, das rote Trikot von Manchester United über der vor Stolz geschwellten Brust. "Das ist mein Verein. Hier gehöre ich hin", sagt der englische Nationalspieler zum Abschluss des Videos, das Manchester United am Freitagnachmittag in den sozialen Netzwerken veröffentlichte und das den Transfer des 21-Jährigen von Borussia Dortmund in die Premier League bestätigte. Fast ein Jahr rangen beide Klubs um eine Einigung. Nun ist sie geschafft. Der BVB erhält eine Ablöse in Höhe von 85 Millionen Euro. Sancho unterzeichnete einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf eine weitere Saison. Anzeige

"Ich werde Dortmund immer dankbar sein, dass man mir die Möglichkeit gegeben hat, in der ersten Mannschaft zu spielen", sagte Sancho, der im Sommer 2017 als 17-Jähriger von Manchester City in die Bundesliga gekommen war und nur zwei Monate später in Deutschlands höchster Spielklasse debütiert hatte: "Aber ich wusste immer, dass ich eines Tages nach England zurückkehren werde." Mit seinem Wechsel zu ManUnited werde "ein Traum wahr". Er könne es "nicht abwarten" bald in der Premier League aufzulaufen: "Wir haben einen jungen und aufregenden Kader. Zusammen können wir etwas Besonderes entwickeln und die Erfolge einfahren, die die Fans verdienen."