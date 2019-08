Bericht: Top-Talent Jadon Sancho verlässt BVB 2020 - Manchester United und City mit Interesse

Die "Red Devils" sollen demnach die Favoriten auf die Verpflichtung des englischen Nationalspielers sein. Sollte der Deal zustande kommen, dürfte United den ihren Transferrekord, der 2016 mit der Verpflichtung von Paul Pogba für 105 Millionen Euro aufgestellt wurde, übertreffen. Die Daily Mail geht bei Sancho von einer Ablösesumme in Höhe von mehr als 110 Millionen Euro aus. Das wäre auch für Manchester City ein Rekord. Bisher liegt die vereinseigene Bestmarke bei 76 Millionen Euro, die 2015 für Kevin De Bruyne an den VfL Wolfsburg überwiesen wurden.

Der große Vorteil für die Sky Blues: Beim Verkauf von Sancho an den BVB vor zwei Jahren soll dem Premier-League-Klub ein Matching Right zugestanden worden sein. So würde Manchester City bei Angeboten von anderen Klubs informiert werden, um gleichziehen zu können. Eine solche Klausel bestätigen wollte der BVB allerdings nicht. "Für uns hätte dieses 'Matching Right' keinerlei Bedeutung. Wenn es so wäre, dann müssten wir ja lediglich im Falle eines Weiterverkaufs mit City reden. Aber das ist alles theoretisch", erklärte Sportdirektor Michael Zorc im November 2018.