Rekordtransfer in Vorbereitung? Englische Klubs starten Wettbieten auf Jadon Sancho

Klinsmann kündigt Stellungnahme bei Facebook an: Ex-Hertha-Trainer will mit Fans chatten

Hakim Ziyech , Rechtsaußen von Ajax Amsterdam, soll neben Sancho einer dieser Spieler sein, mit dem Chelsea in der nächsten Spielzeit angreifen will . Laut De Telegraaf steht er kurz vor einem Wechsel nach London. Kostenpunkt: 45 Millionen Euro.

Jadon Sancho im Blick von Manchester United

Bei Manchester United steht am Sommer laut Ed Woodward, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, ein Umbruch an, für den die Red Devils Millionen investieren wollen. "Unser Ziel ist es, dass wir künftig weiterhin Beständigkeit in der Qualität unserer Einkaufspolitik schaffen. Wir wollen regelmäßig in Premier League und der Champions League um Titel spielen", zitiert Sky Sports Woodward. Jadon Sancho soll einer der Wunschspieler der Verantwortlichen von Manchester United sein.