BVB-Sportdirektor Zorc zweifelt an langfristigem Sancho-Verbleib: "Man muss kein Prophet sein"

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

Zorc lobt Entwicklung von Sancho

Ein Verkauf in diesem Sommer sei kein Thema gewesen, versicherte Zorc. "Aber natürlich sind die absoluten Großklubs nicht blind", sagte der 57-Jährige. Der 19 Jahre alte Sancho, der bei Manchester City ausgebildet wurde, wisse ganz genau um seine sportliche Entwicklung beim BVB. "Ich bezweifle, dass das bei englischen Topklubs so möglich gewesen wäre", sagte Zorc. Die Dortmunder würden jungen Spielern früh das Vertrauen schenken und sie spielen lassen. "Das erkennt er an", sagte Zorc.