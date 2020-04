Jae-Sung Lee: Jetzt kennt auch Südkorea Holstein Kiels Traumelf

Jetzt kennt auch Südkorea die ultimative Holstein-Kiel-Traumelf. Jene Legenden-Formation aus ehemaligen und aktuellen Spielern des heutigen Fußball-Zweitligisten, die von den Usern des Sportbuzzer nach einer 14-tägigen Umfrage gewählt und am vergangenen Sonntag präsentiert worden war. Mittendrin statt nur dabei: Offensiv-Allrounder Jae-Sung Lee.

Die ultimative Holstein Kiel-Traumelf von Euch gewählt. Hier ist Eure ultimative Holstein Kiel-Traumelf. ©

Zehn Nominierungen hatte der südkoreanische Nationalspieler, der in seiner Heimat Starkult genießt, erhalten. Schade nur, dass der 27-Jährige bis Montag nichts von seinem Glück wusste. Die frohe Botschaft überbrachte ihm Landsfrau Jae-Eun Jung. Die 28-jährige Wahl-Münchnerin, die hauptberuflich als Sportjournalistin für das Internetportal goal.com arbeitet, nahm nach Studium des Sportbuzzer-Artikels Kontakt zu Lee auf und berichtete ihm über das Ergebnis des Votums.

Jae-Sung Lee (li.) mit der Journalistin Jae-Eun Jung. © privat

Anzeige

Jae-Eun Jung ist dem Sportbuzzer-Team um Andrè Haase und Andreas „Opa“ Geidel bereits seit dem 28. Juli 2018 persönlich bekannt, als die KSV Holstein in Ismaning bei der Saison-Generalprobe gegen den spanischen Erstligisten Eibar testete. Und Lee, erst am Tag zuvor von Ex-Sportchef Fabian Wohlgemuth als prominenter Neuzugang der Störche präsentiert, seine zehnminütige Premiere im Holstein-Trikot feierte. Die junge Fußball-Reporterin übersetzte nach dem Abpfiff erste Fragen der Kieler Kollegen an den Deutschland-Bezwinger wenige Wochen zuvor bei der WM in Russland.

Jae-Sung Lee bejubelt seinen Treffer beim VfB Stuttgart. ©

Lee empfand die Wahl der Kieler Anhänger als große Ehre, wie er goal.com offenkundig nicht nur aus asiatischer Höflichkeit in seiner Landessprache erklärte: „Ich freue mich riesig. Ich habe nicht so viel Zeit wie andere Spieler dieser Traumelf in Kiel verbracht. Darum gilt mein besonderer Dank den Fans. Ich möchte den Fans als Spieler in Erinnerung bleiben, der immer sein Bestes gegeben hat. Und ich möchte, dass die Fans, wenn sie irgendwann mal an Südkorea denken, sofort an mich denken und sagen können, koreanische Spieler sind zuverlässig. Darum arbeite ich jeden Tag immer noch härter.“ Diese ins Deutsche transferierte Antworten schickte uns Jae-Eun Jung.

Jae-Sung Lee nachdenklich nach dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. ©