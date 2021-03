Trotz Corona-Mutation bei Jahn Regensburg: DFL will vorerst an Hygiene-Konzept festhalten

Bei den Verantwortlichen im deutschen Profi-Fußball dürfte diese Meldung für Beunruhigung gesorgt haben: Von den acht positiven Corona-Fällen bei Zweitligist Jahn Regensburg konnte in vier Fällen die ansteckendere britische Virus-Mutation nachgewiesen werden , wie das örtliche Gesundheitsamt der ARD-Sportschau mitteilte. Nun hat sich die Deutsche Fußball Liga zu den Entwicklungen geäußert - und kommt zum Schluss: Das aktuelle Konzept müsse vorerst nicht angepasst werden. "Das anerkannte medizinisch-hygienische Konzept, das bereits mehrfach weiterentwickelt wurde und zu dem es inzwischen verschiedene Ergänzungen gibt, ist auch weiterhin die Grundlage für den Spielbetrieb" , wird der Leiter der zuständigen Task-Force, DFB-Arzt Dr. Tim Meyer, in einer offiziellen Liga-Mitteilung vom Dienstagnachmittag zitiert.

Die Geschehnisse in Regensburg beobachte man beim Verband: "Innerhalb der 'Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' verfolgen wir selbstverständlich dennoch aktuelle Entwicklungen permanent, beispielsweise in Bezug auf Mutationen. Dies dient auch dazu, gegebenenfalls zu reagieren – vor allem für den Fall von erkennbaren Trends", sagte Meyer mit Blick auf die Fälle beim Jahn. "Hier gilt es genau zu analysieren, da Einzelfälle häufig Besonderheiten aufweisen und nicht automatisch eine Anpassung erprobter Konzepte erfordern."

Beim Zweitligisten wurde Ende der vergangenen Woche zunächst Trainer Mersad Selimbegovic positiv auf das Coronavirus getestet. Sieben weitere Fälle machten am Montag die Absage des für Dienstagabend angesetzten Pokal-Viertelfinals gegen Werder Bremen notwendig. Auch die kommenden Zweitliga-Spiele der Regensburger gegen Osnabrück am kommenden Sonntag und in Fürth am 13. März werden wohl nicht stattfinden, weil vom örtlichen Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne angeordnet wurde.