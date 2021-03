Pokal-Viertelfinale abgesagt: Corona-Fälle verhindern Duell zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen

Dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr) fällt aus. Dies teilte der DFB am Montag mit. Zuvor hatte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass beim Zweitligisten weitere Corona-Fälle aufgetreten seien. Das gesamte Betreuerteam und die Mannschaft müsse nun voraussichtlich in Quarantäne.

Bereits am Freitag war Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasste daraufhin das Zweitligaspiel am selben Abend gegen den SC Paderborn (1:0). Über die Neuansetzung der Partie wird der DFB "in Abstimmung mit beiden Vereinen schnellstmöglich entscheiden", hieß es in der Mitteilung.