Nach Choreo gegen Barca: Eintracht Frankfurt benennt Gegentribüne nach Vereinslegende Jürgen Grabowski

Eintracht Frankfurt benennt die Gegentribüne in der heimischen Arena nach der jüngst verstorbenen Vereinslegende Jürgen Grabowski. Diese Entscheidung habe der Vorstand unmittelbar nach dem Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona getroffen, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. "Die Fankurve hat zum Ausdruck gebracht, was jeden, der es mit der Eintracht hält, seit dem Tod von Jürgen Grabowski bewegt. Mit der Benennung der Gegengerade können wir Grabis ikonischer Bedeutung für Eintracht Frankfurt ein dauerhaftes Andenken sichern", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Die Fans der Hessen hatten am Donnerstagabend kurz vor dem Anpfiff des Hinspiels im Viertelfinale der Europa League eine Choreographie mit einem riesigen Schwarz-Weiß-Bild von Grabowski gestaltet. Darunter stand der Spruch: "Auferstehen werden nur Götter." Der Weltmeister von 1974 war am 10. März im Alter von 77 Jahren gestorben.

Das im Anschluss an die Choreographie stattgefundene Europa-League-Viertelfinale endete 1:1-Unentschieden. Ansgar Knauff brachte die Hessen durch einen Sonntagsschuss in Führung, Barca-Flügel Ferran Torres erzielte später nach einer Passkombination mit Frenkied De Jong das 1:1. Am kommenden Donnerstag findet das Rückspiel in Barcelona statt.