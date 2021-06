Mit mehr als einer Länge Vorsprung: Jakob Thordsen gewinnt Gold im Zweier-Kajak bei U23-EM

Sie sind mit einem ziemlichen Kratzer und einem Schreck gestartet, ihr Zweier-Kajak ist jedoch unbeschadet geblieben. Und das haben Jakob Thordsen vom Hannoverschen KC mit Jakob Kurschat aus Dresden überlegen mit mehr als einer Länge ins Ziel gefahren. Und damit zu Gold bei der U23-EM im polnischen Posen. „Bei Jakob und mir ist es ganz einfach. Wir setzen uns ins Boot und es funktioniert. Das war ein gutes Rennen von uns“, sagte Thordsen.

Im Finale leisteten sich die Polen einen Fehlstart. „Und dann zucken ja automatisch alle“, so Thordsen. Der Zweier fuhr also in den Startschuh, der die Boote auf eine Linie bringt. Das Boot bekam eine ziemliche Schmarre ab, das Selbstvertrauen des deutschen Duos war indes nicht angekratzt. Zwar kam es nicht gut raus, fand dann aber schnell seinen Rhythmus. „Ich habe allerdings nicht gut atmen können, da war irgendwas in der Luft“, so Thordsen. Knapp wurde es dennoch nicht. Die beiden Jakobs kontrollierten das Rennen und siegten vor Tschechien und Bulgarien. Nächstes Ziel ist die U23-WM in Portugal – und anschließend die WM der Senioren.