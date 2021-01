Bericht: Bundestrainer Joachim Löw bemüht sich um Bayern-Talent Musiala - Länderspiel-Debüt im März?

Auch England buhlt um die Dienste von Musiala

Musiala hat sowohl die englische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er wurde in Stuttgart geboren, wuchs aber in Fulda und London auf. Zuletzt bestritt er Länderspiele für Englands U21-Team, in der U16 war er allerdings noch für den Nachwuchs des DFB aufgelaufen. Sollte Musiala tatsächlich im März in der WM-Quali - also einem Pflichtspiel - für Deutschlands A-Team zum Einsatz kommen, wäre er für den DFB festgespielt und könnte nicht mehr zum englischen Verband wechseln. Nach Informationen der Bild tendiert der offensive Mittelfeldspieler derzeit zu einer Länderspielkarriere für den DFB. Im November hatte er gegenüber DFB-Verantwortlichen noch angegeben, seine Zukunft in den englischen Nationalmannschaften zu sehen.