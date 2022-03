Jamal Musiala knackt Bayern-Rekord: Top-Talent jetzt jüngster FCB-Spieler mit 50 Bundesliga-Einsätzen

Ein Einsatz für die Geschichtsbücher des FC Bayern : Jamal Musiala kam am Samstag im Topspiel gegen die TSG Hoffenheim zu seiner 50. Bundesliga -Partie. Damit knackte das 19 Jahre alte Talent einen Rekord: Musiala ist nun der jüngste Bayern-Spieler der Geschichte mit 50 Einsätzen in Deutschlands Eliteliga. Zuvor hatte Hans-Georg Schwarzenbeck (20 Jahre und 17 Tage) die Bestmarke gehalten. Musiala (19 Jahre und 14 Tage alt) unterbot diesen Wert um knapp zwölf Monate. Der Youngster avancierte bereits zuvor zum jüngsten Bundesliga- (17 Jahre, 205 Tage) und Champions-League-Torschützen (17 Jahre, 363 Tage) im FCB-Dress.

Musiala sei zwar in machen Situationen auf der ungewohnten Position noch etwas zu "verspielt", bemerkte Nagelsmann nach dem jüngsten 7:1 der Münchner gegen RB Salzburg in der Champions League . Doch gerade beim "Thema Verlässlichkeit" habe Musiala in jüngster Zeit "extrem dazugewonnen", lobte der Coach. "Dass er offensiv große Qualitäten hat, sehr ballsicher ist und sich rausdrehen und rauswinden kann aus verschiedenen Drucksituationen, ist außergewöhnlich gut. Seine Entwicklung ist gut", sagte Nagelsmann. Musiala rufe inzwischen konstant gute Leistungen ab.

In seinen vorherigen 49 Bundesliga-Spielen erzielte Musiala neun Tore. Der neunmalige Nationalspieler und EM-Teilnehmer von 2021 gilt auch als fester Kandidat für die Weltmeisterschaft in Katar Ende dieses Jahres. Bundestrainer Hansi Flick dürfte Musiala in der kommenden Woche auch in den ersten Länderspielkader des WM-Jahres berufen. Den Bundesliga-Rekord knackte Musiala mit seinem Einsatz übrigens nicht: Diesen hält nach wie vor Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, der bei seinem 50. Liga-Spiel 18 Jahre und 226 Tage alt war.